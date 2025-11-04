La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, encabezó este martes 4 de noviembre la apertura del nuevo búnker de la Fiscalía en Cali, un espacio que concentrará 34 despachos y acogerá a 91 funcionarios encargados de la investigación penal y atención a víctimas.

El acto de inauguración tuvo lugar en la capital del Valle del Cauca, con la presencia de autoridades locales y del equipo directivo de la entidad. Según la Fiscalía, el nuevo búnker busca optimizar los procesos judiciales y brindar una atención más cercana y eficiente a la ciudadanía.

“Queremos que esto sea un sello, que la Fiscalía sea muy empática en cómo atiende a las personas que acuden a nuestra sede, atender público no es fácil, pero que encuentren funcionarios dispuestos a escuchar”, manifestó la fiscal Luz Adriana Camargo durante la ceremonia.

De acuerdo con lo que dio a conocer el ente judicial, el edificio, ubicado en una zona estratégica de Cali, albergará despachos locales, seccionales y especializados, además de unidades de atención integral como el Centro de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (Caivas), el Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (Cavif) y la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna).

La fiscal Camargo resaltó que la infraestructura moderna y la unificación de servicios permitirán “trabajar de manera coordinada y armónica”, fortaleciendo la eficiencia institucional y el bienestar del personal.

Con este nuevo búnker, la Fiscalía General de la Nación amplía su capacidad de respuesta en el suroccidente del país, al tiempo que garantiza condiciones dignas de trabajo para los servidores judiciales y espacios adecuados para las víctimas que buscan justicia.

El proyecto hace parte del plan nacional de modernización de la entidad, que contempla la construcción y adecuación de sedes en distintas regiones del país.