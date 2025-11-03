El reciente atentado con carrobomba en el municipio de Suárez, en el departamento del Cauca, causó el rechazo de la Procuraduría General de la Nación que pidió celeridad en las investigaciones alrededor del ataque que fue perpetrado durante la madrugada de este lunes 3 de noviembre.

“El procurador general Gregorio Eljach, rechaza atentado con carro bomba en Suárez (Cauca), insta a las autoridades a actuar con celeridad en las investigaciones frente a este hecho criminal y hace un llamado para que se garantice la protección de la ciudadanía. Así mismo, expresa su solidaridad con las víctimas de este repudiable acto”, señaló la entidad a través de un breve comunicado.

El ataque, perpetrado cerca de la estación de Policía de la municipalidad, provocó terror entre los habitantes del barrio Villa Flor, pues la mayoría aún dormía cuando se escuchó el estruendo.

Las autoridades reportaron que por fortuna este hecho no dejó víctimas mortales ni personas lesionadas, pero sí daños materiales en viviendas y establecimientos comerciales de la zona.

Todo parece indicar que los explosivos fueron activados por disidentes del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc que hacen presencia en la zona.

Antes de que ocurriera la detonación, vecinos de la población caucana habían reportado a través de las redes sociales que vieron drones sobrevolando.

Unidades antiexplosivos de la Policía y soldados del Ejército hicieron presencia en el lugar del atentado para verificar que no hubiera riesgo de más explosiones.

Entretanto, las autoridades inician las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este hecho, que se registra una semana después del ataque con drones contra la Policía en este mismo municipio del norte del Cauca.