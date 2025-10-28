El empresario antioqueño José María Acevedo, fundador de la empresa de electrodomésticos y gasodomésticos Haceb, falleció este lunes 27 de octubre, a los 106 años, edad que cumplió el pasado 2 de agosto.

De acuerdo a información preliminar, el histórico empresario murió rodeado de su familia, en medio de un ceremonia privada que se realizaba en su residencia, en Medellín. Por el momento se desconocen las causas del deceso.

El “decano de la industria paisa”, como también era conocido, fue un referente en Colombia y el exterior, ya que hoy su compañía tiene presencia en más de 20 países.

Tras celebrar sus 100 años, rodeado de sus familiares y los trabajadores de Haceb, quienes le expresaron su admiración y respeto, José María empezó a presentar varios quebrantos de salud y desde entonces sus apariciones en público se redujeron.

Acevedo empezó a laborar como mensajero en un taller de reparaciones eléctricas, y observando los trabajos que realizaba el ingeniero de la empresa comenzó a darle vida a los electrodomésticos. Luego, en 1940, con atan solo 21 años, fundó el Taller Eléctrico Medellín.

Haceb/ Juan David Molina José María Acevedo, fundador de Haceb.

Ese pequeño negocio fue la base de Haceb, empresa que actualmente completa 85 años brindando transformación a los hogares colombianos, a través de soluciones en refrigeración, climatización, lavado y cocción.

Con el pasar del tiempo, el emprendimiento pasó a ser un negocio familiar, convirtiéndose en una gran empresa; pues en 1962 se denominó Industrias Haceb, y desde esa época agregó más productos al mercado, posicionándose como uno de los líderes del negocio de electrodomésticos en Colombia.