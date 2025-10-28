Un nuevo caso de sicariato en Bogotá sacudió este lunes al occidente de la ciudad. El hecho ocurrió hacia las 3:40 p.m. dentro de un restaurante ubicado en la calle 51B con carrera 38, a pocos metros del búnker de la Fiscalía General de la Nación y de la Gobernación de Cundinamarca.

De acuerdo con la información entregada por el CTI de la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá, la víctima —Carlos Yorelmy Duarte Díaz, de aproximadamente 50 años— se encontraba almorzando junto a su esposa cuando un hombre armado ingresó al establecimiento y le disparó en cuatro ocasiones.

Duarte fue trasladado a un centro asistencial cercano, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

El atacante huyó del sitio a pie, aunque las autoridades investigan si posteriormente abordó una motocicleta o un vehículo para escapar. Unidades del CTI asumieron la investigación y revisan las cámaras de seguridad del sector para identificar al responsable.

El lugar permanece acordonado mientras avanzan las labores de criminalística y recolección de pruebas.

¿Qué se sabe de los móviles del crimen?

Aunque las autoridades no han confirmado los motivos del ataque, las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas o retaliación vinculada con actividades de narcotráfico.

Los investigadores trabajan en la reconstrucción de los hechos y en el análisis de las redes de contacto de la víctima, con el fin de establecer si tenía antecedentes o amenazas previas.