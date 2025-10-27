Al menos dos personas murieron, cuatro más resultaron heridas y tres están desaparecidas por creciente súbita de un afluente en una zona rural del municipio de Dabeiba, en el departamento colombiano de Antioquia, informaron este lunes autoridades.

Leer también: Policía rechaza “juicio revolucionario” al que serán sometidos dos de sus miembros secuestrados por el ELN: “Carece de legalidad”

“Lamentamos la muerte de dos personas. Hasta el momento se reportan cuatro heridos y tres personas desaparecidas”, señaló el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en la red social X, donde detalló que el hecho ocurrió en la vereda El Toro.

El mandatario regional señaló que miembros del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) se desplazaron a Dabeiba “para apoyar las labores de búsqueda y el traslado de los heridos”.

Antioqueños, me informan de una avenida torrencial en la vereda El Toro de Dabeiba. Desde el Gobierno de Antioquia lamentamos la muerte de dos personas. Hasta el momento se reportan cuatro heridos y tres personas desaparecidas.@DagranAntioquia moviliza todas sus capacidades para… pic.twitter.com/Ot79LG2tV4 — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 27, 2025

“Esta avenida torrencial aparentemente fue en unos socavones en donde se trabaja minería y esto generó dificultades a quienes estaban allá. Una de las personas falleció en sitio, la otra persona falleció cuando era llevada al hospital”, explicó a la prensa, el director del Dagran, Carlos Ríos.

Importante: Funcionaria de la Personería de Calamar, judicializada por masacre de ocho líderes religiosos en zona rural de Guaviare: habría recibido pago por información