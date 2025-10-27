Más de 12 millones de pesos habría recibido Angie Jaramillo Arias, alias La Crespa, exsecretaria de la Personería de Calamar, Guaviare, por entregar información clave a disidencias de ocho líderes religiosos que fueron asesinados y, posteriormente, encontrados en una fosa común en zona rural del departamento.

Las víctimas fueron señaladas por las disidencias de integrar una red al servicio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en ese departamento, por lo que miembros del frente ‘Armando Ríos’ de las disidencias de alias Iván Mordico organizaron un plan para cometer la masacre.

Por esto, la Fiscalía judicializó a Miller Garrafa Neira, alias Miller, a Jorge Eliecer Ávila, alias Yucape, y a la funcionaria de la Personería.

“Esta situación se presentó el 4 de abril, donde ellos fueron citados por parte de esta organización criminal, teniendo en cuenta que eran oriundos de Arauca y fueron señalados por pertenecer al grupo ELN. Fueron llevadas hasta un sitio apartado de esa región y fueron asesinados, posteriormente enterrados en una fosa común”, indicó el director contra el Crimen Organizado, Andrés Escobar.

A través de medios técnicos, la Fiscalía logró establecer la ubicación donde se encontraban los cuerpos, fueron rescatados, entregados a sus familiares y posteriormente, este lunes se dio la captura de los responsables.

“Logramos no solamente su judicialización, sino entregarles a los familiares la tranquilidad de que se logró obtener una justicia pronta por el homicidio de sus familiares”, agregó Escobar.

Sobre el rol de la funcionaria de la Personería, esta habría estado bajo funciones de las disidencias a quienes les entregó información clave sobre las labores de las víctimas y que así se pudiera cometer el múltiple crimen.