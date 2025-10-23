El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó desde Shanghái, China, el articulado con el que el Gobierno nacional propone iniciar el proceso para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Según el funcionario, se trata del punto de partida para construir las bases de una transformación institucional en Colombia.

Le puede interesar: Confrontación entre Trump y Petro levanta un polvorín en la política colombiana: “El presidente pelea con el mundo y los ciudadanos pagan las consecuencias”

Montealegre explicó que el documento servirá para abrir un debate nacional sobre la necesidad de actualizar el marco constitucional. “Algunas normas de la Constitución de 1991 se volvieron obsoletas y otras son utilizadas por sectores absolutamente retardatarios para destruir las conquistas sociales”, afirmó durante su intervención.

El ministro anunció que este viernes, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, se dará inicio formal al proceso constituyente. El evento, convocado por el presidente Gustavo Petro, busca “comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”, según expresó el mandatario en su cuenta de X.

Vea aquí: Corporación de Jueces rechaza críticas de Petro a absolución de Uribe: “Sus afirmaciones pueden concitar riesgos para la democracia”

De acuerdo con Montealegre, el proyecto de ley que convoca a la Asamblea fue estructurado para conformarse por 71 delegatarios, entre hombres y mujeres, que representarían a distintos sectores sociales y territoriales del país. “Con este proyecto, queremos iniciar las bases para que el pueblo empiece a deliberar sobre su futuro”, añadió el ministro.

#Atención | 📜 Desde Shanghái, China 🇨🇳, el ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre, presenta al país el articulado para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.



Este documento es el punto de partida para construir sobre él las bases de la transformación… pic.twitter.com/1mf0EZivaQ — MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) October 23, 2025

La Asamblea reformará la totalidad de la Constitución

En el borrador presentado por Montealegre se establece que la Asamblea Constituyente tendrá la facultad de reformar la totalidad de la Constitución Política, aunque no podrá revocar al Congreso de la República.

El texto también fija los límites del proceso:

El respeto a los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Las normas del Ius Cogens.

La prohibición de retroceso en materia de derechos fundamentales .

en materia de . El principio de no regresividad en derechos sociales.

Según explicó el ministro, en su artículo primero, el documento indica que “la presente ley tiene por objeto disponer que el pueblo colombiano en votación popular decida si convoca a una Asamblea Constituyente, en desarrollo de lo previsto en los artículos 374 y 376 de la Constitución Política”.

¿Cuáles son los temas centrales de la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente?

El articulado plantea que el eventual proceso constituyente aborde asuntos estructurales del país, como la protección de los derechos sociales, la creación de un estatuto del trabajo, la reforma al sistema de salud, la autonomía territorial indígena, el cambio climático y la protección del campesinado y de la producción de alimentos.

Lea también: Gobierno convoca a marchas este viernes 24 de octubre para rechazar las acciones de Trump

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, estos ejes servirían de base para discutir el tipo de Estado y de sociedad que Colombia necesita en el siglo XXI.