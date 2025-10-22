Luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara durante alocución, el pasado viernes 17 de octubre, la salida del general Carlos Triana de la dirección de la Policía Nacional, en las últimas horas se conoció cuál sería su relevo.

“La Policía va a cambiar, he pedido cambiar el director”, indicó el mandatario el pasado viernes durante la alocución.

De acuerdo con Presidencia, sería inminente la llegada del general William Rincón, quien ha ocupado varios cargos clave en la institución, entre ellos como comandante del Departamento de Policía de Sucre, coordinador del Grupo Élite de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol.

El oficial, con más de 30 años de servicio en la Policía, es padre de Juan Felipe Rincón, el joven que falleció en noviembre de 2024, aparentemente, por un supuesto plan de extorsión.

Sèptimo día Juan Felipe Rincón, hijo del general retirado de la Policía William Rincón

El general Rincón, quien había sido designado en 2024 como Inspector General de la Policía Nacional, es administrador policial y cuenta con especializaciones en Investigación Criminal y Seguridad.

Aunque su nombre ya venía sonando desde hace algunos días, toma por sorpresa ya que el general se encontraba en retiro y ahora vuelve a ser llamado al servicio activo para encabezar la cúpula de esa fuerza, algo que ha ocurrido con tres oficiales más.

Por ahora, se supo que el general Rincón se encuentra ultimando todos los detalles de su nombramiento en la Presidencia y este sería oficializado el próximo viernes en la Escuela General Santander.