El presidente Gustavo Petro anunció en la noche de este viernes, durante la alocución, que el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán saldrá de la dirección de la Policía Nacional.

“La Policía va a cambiar, he pedido cambiar el director”, indicó el mandatario.

Petro destacó que Carlos Triana, quien está al frente de la Policía Nacional desde febrero de este año, “ha hecho un gran trabajo”.

Sin embargo, su salida se dará a raíz de “unas fallas que creo que tenemos que sobre montar profundamente”, dijo el jefe de Estado.

Una de las situaciones que hizo replantear al presidente la dirección de la institución armada fue el ataque de las disidencias de las Farc contra el helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, que dejó 13 uniformados muertos, el pasado 21 de agosto.

“El tema de Amalfi, los muchachos de la Policía que murieron, lo he analizado”, sostuvo Petro.

El mandatario señaló que quiere una nueva Policía Nacional, que sea “capaz de capturar la banda, pero también de darle la mano al joven”.

“Ojalá la Fiscalía que tengamos una vez se entreguen los capturados no tenga nada que ver con el político que tenga relaciones con bandas”, agregó.