Con la firma del Decreto 1092 de 2025 se fija el nuevo aumento del salario para los congresistas de la República que pasa a tener un incremento del 7 % ($3,360.000 millones de pesos).

Así las cosas, el sueldo que empezarán a recibir los senadores y los representantes a la Cámara pasa de $48,1 millones de pesos a $52,669.500.

El reajuste del salario ya había sido anunciado desde abril pasado, con el acuerdo entre el Gobierno nacional y las centrales sindicales que también cubre a los funcionarios, entre los que están los congresistas.

“Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”, reza el artículo 123 de la Constitución Política colombiana.

El Decreto 1092 establece que el nuevo incremento empieza a regir a partir del 1 de enero de 2026 y que será retroactivo, en otras palabras, el aumento también cubre los salarios que ya han sido pagados a los congresistas que son más de 290 entre Senado y Cámara.

“Las Oficinas de Pagaduría de la Honorable Cámara de Representantes y del Honorable Senado de la República expedirán la certificación detallada de los emolumentos que, en virtud del reajuste salarial fijado en el presente decreto, devenguen los miembros del Congreso para la vigencia fiscal del presente año”, dice el documento firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Mariella del Socorro Barragán.

Este reajuste, que se hace año tras año, se da solo unos meses después de que se hundiera en el Congreso una iniciativa legislativa que pretendía colocar un techo de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin embargo, no contó con los suficientes apoyos.