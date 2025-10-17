La cantidad de citas que tiene represadas la Embajada de Estados Unidos en Colombia hacen que los ciudadanos solicitantes de visa estén atentos a su fecha para tratar de obtener el documento para tener acceso al país norteamericano.

Y aunque por estos días la financiación gubernamental se encuentra interrumpida cumpliéndose ya15 días, la embajada continúa atendiendo a los solicitantes de visa con algunas restricciones como lo anunció hace poco.

La misión diplomática informó que se “operará con personal reducido y no brindará servicios consulares de rutina después de la 1:00 p. m. de mañana, 17 de octubre”.

Esta interrupción ocurre “debido a las grandes manifestaciones y las interrupciones del transporte en los alrededores de Bogotá, incluyendo las inmediaciones de la Embajada. Las protestas podrían extenderse hasta la noche”.

Las manifestaciones van desde las 09:00 de la mañana hasta las 03:00 de la tarde y son convocadas por distintos sectores en diferentes puntos de la capital.

Así las cosas, los servicios consulares se retomarán el lunes 20 de octubre con total normalidad. Para los ciudadanos que tenían sus citas programadas para este viernes y requerían adelantar algún procedimiento, la embajada ha recomendado comunicarse por los canales oficiales y autorizados:

Vía telefónica : +57-1-275-2000 o 601-275-2000

: +57-1-275-2000 o 601-275-2000 Página web: https://co.usembassy.gov/services/contact-acs-form/

https://co.usembassy.gov/services/contact-acs-form/ Agencia Consular de los Estados Unidos en Barranquilla: conagencybarranquilla@state.gov

conagencybarranquilla@state.gov Departamento de Estado de los Estados Unidos – Asuntos Consulares: 1-888-407-4747 o 1-202-501-4444

Asimismo, han instado a las personas que estén atentos a los correos que le proporcionó a la embajada a los que pueden llegar a contactarlos.

En ese sentido, también hicieron un llamado a los ciudadanos estadounidenses a ser precavidos en Bogotá debido a las manifestaciones a los alrededores y por las acciones violentas de las que ya ha sido blanco en otras ocasiones: