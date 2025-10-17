El piloto colombiano Juan Pablo Montoya se refirió recientemente, en medio de un evento en Antioquia, al Gran Premio de la Fórmula 1 que iba a realizarse en Barranquilla, pero que finalmente se perdió.

El bogotano aseguró, en declaraciones públicas, que “estaba todo hecho” para que la capital del Atlántico fuera sede de esta importante carrera automovilística, pero que “ya es imposible”.

Manifestó que faltaron algunas firmas y documentos, pero en su momento “era muy fácil” porque la Fórmula 1 ya había aprobado a Colombia como escenario del Gran Premio.

Cabe recordar que el país estuvo muy cerca de traer el gran espectáculo de carreras, pero la ilusión se desmoronó por la falta de apoyo, incluso miembros de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) viajaron a Barranquilla para ver la viabilidad de hacer una carrera en la ciudad.

Sin embargo, en 2023 se conoció que el proyecto no se ejecutaría en Colombia para el calendario 2026, sino en Madrid (España), que sí aprovechó la oportunidad y se quedó con el show automovilístico.

Montoya, quien fue uno de los que ayudó para que el evento de la F1 saliera a flote, indicó en su momento que “había un 90 por ciento de que la carrera se hiciera y 10 que se cayera… Y se cayó. Que vuelva a pasar hay un 90 por ciento de que no pase y 10 que pase, y estoy siendo generoso”, enfatizó en el podcast con As.

El piloto también señaló que los organizadores de la Fórmula 1 estaban muy interesados en darle una carrera del campeonato mundial a Colombia.