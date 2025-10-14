El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó recientemente sobre un riesgo sanitario asociado al agua micelar Pomys, un producto ampliamente usado en rutinas de limpieza facial en el país.

La medida se produjo luego de que se confirmara la presencia de microorganismos fuera de los límites permitidos en algunos lotes.

La alerta se centra en las versiones “Rosas” y “Pepino y Caléndula”, fabricadas por la empresa Productos Familia S.A., que voluntariamente inició el retiro del mercado el pasado 19 de septiembre de 2025.

Asimismo, la compañía extendió la medida de precaución a otros lotes distribuidos en el país, con el fin de proteger la salud de los consumidores.

¿Por qué retiran del mercado el agua micelar Pomys?

De acuerdo con la información del Invima, los análisis de control de calidad detectaron una contaminación microbiológica que podría alterar la seguridad del cosmético.

En casos sensibles, su uso podría generar irritación cutánea, enrojecimiento o reacciones alérgicas, especialmente en personas con piel delicada o predisposición a dermatitis.

El agua micelar, utilizada para limpiar el rostro y retirar maquillaje, es un producto de uso frecuente en hogares colombianos, lo que incrementa la necesidad de actuar de manera preventiva.

¿Qué hacer si tiene un agua micelar Pomys?

El Invima pidió a los consumidores verificar los números de lote en el envase y suspender de inmediato el uso si coinciden con los afectados. Asimismo, instó a los establecimientos comerciales y distribuidores a detener su venta o distribución, advirtiendo que continuar con la comercialización podría implicar sanciones.

La autoridad sanitaria reafirmó que continuará supervisando el retiro del producto y realizando pruebas adicionales para confirmar la efectividad de la medida.

Los lotes afectados son: agua micelar Pepino y Caléndula Pomys: GI02250626, GI04250826, GI04251126, GI04251226, GI05251126, GI05251226, GI06250127, GI06251226, GI07250826, GI07251026, GI07251126, GI07251226, ME04250427, ME05250527.

También, el agua micelar Rosas Pomys: ME04250427, ME05250527, GI02250726, GI02251026, GI05250926, GI05251026, GI06250327, GI07250327, GI07250626, GI07250826, GI07250926, GI07251026, GI07251126, GI07251226.