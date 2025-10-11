A propósito del Premio Nobel de la Paz 2025, otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, decenas de actores políticos de Colombia, entre ellos el presidente, ex presidentes, funcionarios y voceros de diferentes partidos, la han felicitado por medio de redes sociales.

Leer también: El mayor homenaje al legado de Nobel será asegurar la transición a la democracia: María Corina Machado

Una organización que se sumó a dichas felicitaciones fue Mujeres por la Democracia Colombia, por medio de una carta.

“Hoy te escribimos desde Colombia, con el corazón lleno de admiración y esperanza. Tu voz ha demostrado que el verdadero liderazgo no se ejerce desde el poder individual, sino desde el propósito colectivo”, se lee en el escrito dedicado a la venezolana, quien es la segunda nacida en ese país en ganar el galardón, después del ganado por el inmunólogo Baruj Benacerraf, que recibió el Premio Nobel en Fisiología o Medicina en 1980.

También se lee en la carta: “El Premio Nobel de la Paz que hoy recibes honra esa visión: la de una mujer que hizo de la adversidad su fuerza y del servicio a los demás, su razón de ser. Tu coherencia, tu humildad y tu compromiso con la libertad inspiran a toda una generación de mujeres que creemos en la democracia como el camino hacia la paz y la justicia”.

“Gracias por recordarnos que liderar es sumar, escuchar, unir. Que el cambio verdadero nace cuando actuamos juntas, con convicción y propósito”, también se añade en la misiva.

Por último, Mujeres por la Democracia Colombia destaca a Machado como un ejemplo a seguir para las mujeres y para todo el que lucha por una democracia más libre y humana.

“Tu ejemplo nos impulsa a seguir trabajando, desde cada rincón de Colombia, por una democracia más sólida, más libre y más humana porque también aquí, en nuestro país, debemos protegerla, cuidarla y promoverla cada día. Defender la democracia es defender la libertad, el diálogo y el respeto por las instituciones que sostienen nuestra convivencia. Tu voz nos recuerda que esa tarea empieza en cada una de nosotras”, finaliza la carta.

Importante: Trump dice que María Corina Machado fue “muy amable” al dedicarle el Nobel de la Paz

Desde Mujeres por la Democracia celebramos el #NobelDeLaPaz a @MariaCorinaYA y le enviamos una carta firmada por cientos de mujeres colombianas que reconocen su valentía y liderazgo.

Cada hora se siguen sumando más voces.#CorinaNobelDeLaPaz #MujeresPorLaDemocracia pic.twitter.com/ZHY7XOEHBO — MujeresporlademocraciaCol (@MujeresxDcol) October 10, 2025

Machado aceptó este viernes, con “profunda gratitud”, el Premio Nobel de la Paz 2025 “en nombre del pueblo de Venezuela, que -dijo- ha luchado por su libertad con admirable coraje, dignidad, inteligencia y amor”.

“A cada venezolano: este premio es tuyo. Es un reconocimiento a lo que hemos logrado juntos y un recordatorio de lo que aún falta. Ahora avanzamos con aún más fuerza, confianza y fe inquebrantable, porque vamos de la mano de Dios hasta el final”, expresó la exdiputada en un comunicado.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció este viernes que Machado es la ganadora del Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.