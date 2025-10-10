La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este viernes que el mayor homenaje a Alfred Nobel, el magnate sueco creador del Premio Nobel de la Paz, será garantizar la “transición a la democracia” en Venezuela, donde el antichavismo sostiene que hubo “fraude” en las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

“El pueblo venezolano ha recibido este reconocimiento del Comité Noruego del Nobel con inmensa emoción y renovada esperanza”, dijo la exdiputada en un mensaje publicado en inglés en la red social X.

Machado sostuvo que el mayor homenaje a Alfred Nobel será también conquistar la “libertad” de Venezuela y así “lograr la paz”.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció este viernes que Machado es la ganadora del Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Machado, quien permanece en la clandestinidad desde su última aparición pública en una protesta en Caracas el pasado 9 de enero, aceptó con “profunda gratitud” el galardón “en nombre del pueblo de Venezuela” y lo dedicó también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La líder opositora advirtió en un comunicado que los venezolanos han “sufrido 26 años de violencia y humillación a manos de una tiranía obsesionada con someter a los ciudadanos y quebrar el alma de la nación”.

En ese sentido, escribió que “la maquinaria de la opresión ha sido brutal y sistemática, caracterizada por detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que -aseveró- constituyen crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado”.

Este premio, según la opositora, es “un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos, dentro y fuera del país, para completar” su tarea que, como ya dijo este mismo viernes, es la de “conquistar la libertad” en la nación.

Los venezolanos hemos recibido con inmensa emoción y renovada esperanza este reconocimiento del Comité Noruego del Nobel.



Los gobiernos de Guatemala, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, República Dominicana, Uruguay, Argentina, Panamá, Francia, Colombia, Alemania, Portugal, así como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, han felicitado a Machado por recibir el Nobel.