Julio Enrique Saldarriaga Hernández, el hombre más longevo de Colombia, murió el pasado 10 de octubre a los 112 años en el municipio de El Carmen de Viboral, en el Oriente antioqueño.

Según el Gerontology Research Group, don julio era el hombre más viejo de Colombia y, era muy querido por sus conocidos y familiares.

Saldarriaga Hernández nació el 30 de julio de 1913 en Cocorná, Antioquia, y siempre vivió en el campo. Trabajó desde muy pequeño y su vida fue muy humilde.

Don Julio Saldarriaga Hernández murió a los 112 años

Los conocidos indican que empezó a quemar carbón en el monte y a aserrar madera, a los 10 años. Lo más llamativo para los investigadores, es que nada de esto lo afectó en su salud y siempre fue sano.

Tuvo 19 hijos con su esposa, María Calixta García, y actualmente su decencia asciende a 180 integrantes entre nietos, bisnietos y tataranietos.

Vivió 41.000 días para ser exactos y su familia siempre estuvo con él, hasta su último suspiro. Después del Covid su movilidad si se redujo considerablemente por lo que siempre requería ayuda.

Era hincha del Atlético Nacional y siempre se tomaba sus traguitos de ron, lo que desconcertaba a los investigadores porque Julio había hecho todo lo contrario a los que la ciencia indicaba para llegar a ser tan longevo.

Don Julio Saldarriaga Hernández y su esposa

Hasta el último momento don Julio mantuvo su alegre forma de ser, reconocía a todo el mundo y le encantaba escuchar música.