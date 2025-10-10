— Un mieloma múltiple acabó con la vida del reconocido actor Carlos Barbosa Romero este 10 de octubre causando consternación entre quienes admiraban su trabajo actoral en la pantalla chica como en las tablas.

Lea también: Niño de 11 años pisó una botella de vidrio, le tomaron puntos y luego murió bajo un procedimiento del hospital

La también actriz y esposa del recordado artista, Miriam Bohórquez, fue la encargada de dar la noticia asegurando que Carlos padecía de ese cáncer que se origina en las células plasmáticas de la médula ósea.

Y aunque le puso pecho una vez le diagnosticaron la enfermedad, su salud comenzó a deteriorarse de manera acelerada en los últimos meses.

Redes sociales El reconocido actor Carlos Barbosa Romero falleció este viernes a sus 81 años.

En el programa Día a Día le rindieron un homenaje al caleño por su trayectoria actoral y porque marcó la historia de muchos colombianos que crecieron con sus personajes y que aunque ya no estaba activo en la industria seguía siendo recordado.

Lea también: Mujer dice que descubrió que el hombre con el que llevaba una relación amorosa es su hijo biológico

“Nos deja un legado de actuación, de gran persona, que muchas veces estuvo con nosotros acá, en nuestro programa. Y bueno, comenzamos este programa dedicándole todo el reconocimiento y el merecimiento por ser uno de los grandes de nuestra pantalla. […] Lo vamos a recordar como siempre, como uno de los grandes de nuestra pantalla”, aseguró Carlos Calero.

A su turno, el resto de presentadores, Carolina Soto, Iván Lalinde y Carolina Cruz recordaron algunas de las producciones más destacadas en las que trabajó el actor colombiano que falleció a los 81 años.

¿Quién era Carlos Barbosa Romero?

Aunque se graduó como arquitecto de la Universidad del Valle, Carlos Barbosa decidió seguir su verdadera vocación: la actuación. Desde joven se vinculó a grupos teatrales y, con el tiempo, se convirtió en uno de los intérpretes más respetados del país.

Lea también: Los lujos y excesos que llevaron a la caída de los hermanos Prada, los ‘narcos’ colombianos “más poderosos a nivel global”

Su carrera abarcó más de cinco décadas en teatro, cine y televisión, dejando huella en producciones emblemáticas de Caracol Televisión como El Divino, Vuelo secreto, La Saga, negocio de familia, Bermúdez y El Clon.

En cada uno de estos proyectos demostró su capacidad para interpretar personajes complejos con naturalidad, consolidándose como uno de los actores más completos de su generación.

Además de su trabajo frente a las cámaras, Barbosa fue un apasionado docente. Durante años se dedicó a formar a nuevas generaciones de actores, compartiendo su experiencia y visión del oficio con quienes hoy reconocen su influencia en la escena nacional.

Lea también: Remates de vivienda con Bancolombia: hay apartamentos desde los 90 millones de pesos

Su esposa, Miriam Bohórquez, también actriz y compañera de vida, lo acompañó en ese camino artístico y personal. La pareja fue reconocida por su compromiso con el teatro colombiano y su apoyo a los procesos formativos de artistas jóvenes.

Carlos Barbosa no solo será recordado por sus papeles en televisión, sino también por su aportación al teatro colombiano, un espacio donde inició su carrera y al que regresaba con frecuencia. Su pasión por los escenarios, su disciplina y su calidez humana lo convirtieron en un referente para colegas y estudiantes.