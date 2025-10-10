Los remates inmobiliarios de Bancolombia se han convertido en una alternativa atractiva para quienes buscan invertir o adquirir vivienda a precios reducidos.

A través de su portal Tu360Inmobiliario, la entidad financiera dispone de una amplia oferta de casas y apartamentos usados, con valores que van desde los $90 millones hasta los $24 mil millones.

Este catálogo en línea permite a cualquier ciudadano acceder a inmuebles ubicados en distintas regiones del país, tanto para uso residencial como comercial. Las propiedades disponibles incluyen desde pequeños apartamentos hasta grandes edificaciones, como un hotel en el centro histórico de Cartagena.

Cómo acceder a los remates de Bancolombia

Para consultar las ofertas, los interesados deben ingresar a la página Tu360Inmobiliario de Bancolombia. Una vez allí, es posible aplicar filtros que organizan los inmuebles por precio, ubicación, tipo o área. Al seleccionar una propiedad, se despliega toda la información detallada: metros cuadrados, número de habitaciones, antigüedad, características del entorno y fotografías.

Además, la plataforma ofrece un servicio de asesoría personalizada, pensado para acompañar al usuario durante el proceso de compra y aclarar dudas sobre el estado de los bienes o las condiciones de adjudicación.

Apartamentos en menos de $100 millones

Entre las opciones más económicas actualmente disponibles, Tu360Inmobiliario presenta varios apartamentos en Soacha (Cundinamarca) y Amagá (Antioquia) con precios inferiores a los $100 millones. Algunas de las alternativas más destacadas son:

Apartamento en Soacha, Cundinamarca , por $90.000.000 , con 42,5 m² de área construida.

, por , con de área construida. Apartamento en Soacha , por $93.000.000 , con 34,68 m² .

, por , con . Apartamento en Amagá, Antioquia , por $94.000.000 , con 34 m² .

, por , con . Apartamento en el sector Compartir, Soacha, por $95.000.000, con 38,14 m².

Estos valores representan una oportunidad para quienes buscan adquirir vivienda propia a precios accesibles, especialmente en zonas con alta demanda de vivienda de interés social.

Otras opciones en el mercado de usados

Además de las ofertas por debajo de los $100 millones, Bancolombia dispone de apartamentos en Bogotá desde $100 millones y en Santa Marta desde $103 millones, con áreas de hasta 52 metros cuadrados. Todos los inmuebles publicados corresponden a propiedades usadas, por lo que los interesados deben revisar aspectos como la antigüedad del edificio, estado de conservación y servicios disponibles.

¿Cómo funciona Tu360Inmobiliario?

Tu360Inmobiliario no solo funciona como un catálogo de remates, sino también como un espacio donde los usuarios pueden comparar precios, explorar ubicaciones y solicitar asesoría en línea. Esta herramienta centraliza la información de los bienes adjudicados por Bancolombia, facilitando la búsqueda y eliminando intermediarios innecesarios.

La entidad recuerda que las ofertas están sujetas a disponibilidad, por lo que se recomienda revisar periódicamente la página y mantenerse atento a nuevas publicaciones.