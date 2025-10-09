Esta semana se viralizó en redes sociales un video de cámara de seguridad que muestra cómo una mujer se enfrentó a un ladrón armado en el suroccidente de Bogotá.

De acuerdo con la información que se ha difundido en redes sociales junto al video, el episodio tuvo lugar en la localidad de Kennedy, el pasado jueves 2 de octubre, hacia las 10:00 de la mañana.

La mujer fue interceptada por un hombre armado en las afueras de un local comercial de venta de repuestos para bicicleta. En el video se observa el momento en que el sujeto se baja de una motocicleta y se acerca a su víctima, apuntándola con un arma de fuego.

El hombre, vestido con una camiseta blanca, un buzo y pantalón de color gris, una gorra azul y zapatos blancos, intimidó a la mujer con el arma por alrededor de 30 segundos. Sin embargo, ella -vestida toda de negro- no mostró temor ante la amenaza.

El atracador se interesó particularmente por un anillo que la mujer llevaba puesto, por lo que le exigió de manera reiterada que se quitara el accesorio del dedo y se lo entregara a él, sin dejar de apuntarla con el arma de fuego.

“Quíteselo o le pego su balazo”, le gritaba.

La mujer, lejos de asustarse, se mostró firme en su decisión de no entregar su joya. En la escena apareció un joven que al parecer la conocía, por lo que ella se sintió un poco segura y ambos ingresaron al local comercial, dándole la espalda al asaltante.

Aunque el delincuente siguió apuntándolos por unos segundos, finalmente desistió del atraco y decidió huir del lugar, seguramente para buscar otras víctimas.

En redes sociales, algunas personas aplaudieron el temple de la mujer ante una situación de alta peligrosidad, mientras que otras consideraron que no debió arriesgarse mientras era apuntada con el arma.

Lo cierto es que la ciudadana resultó ilesa del intento de atraco y su anillo no pasó a manos del delincuente.