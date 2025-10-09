La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) publicó un nuevo cronograma de remates virtuales para este mes de octubre, en los cuales pondrá a disposición del público una variedad de bienes inmuebles nuevos o usados —casas, apartamentos, lotes e incluso garajes— con precios base a partir de 7 millones de pesos.

De esta manera, las personas pueden adquirir propiedades por vías distintas al mercado tradicional, es decir, a través de procesos judiciales o administrativos, cuando los inmuebles han quedado bajo la custodia del Estado.

Inmuebles disponibles para la subasta

Garaje en Barrancabermeja (Santander): espacio para vehículo liviano, con un área privada de 9,90 m². Precio base: $7.317.450. Remate programado para el 22 de octubre a las 3:30 p.m. (Remate No. 586).

Apartamento en Soacha (Cundinamarca): inmueble bifamiliar con matrícula 051‑26110. Precio inicial: $35.639.625. Audiencia: 21 de octubre a las 10:00 a.m. (Remate No. 48070).

Lote en Sogamoso (Boyacá): terreno sin construcción, con salida a la vía Sogamoso–Iza. Precio base: $43.904.000. Audiencia: 21 de octubre a las 9:00 a.m. (Remate No. 20252627260100757).

Apartamento en Bogotá: unidad de 58,25 m² con tres habitaciones, dos baños, sala-comedor y cocina, en el primer piso del Edificio Andalucía. Precio inicial: $174.935.250. Audiencia: 10 de octubre a las 9:30 a.m. (Remate No. 39798).

Apartamento en Montería (Córdoba): cuatro habitaciones, acabados múltiples, terraza incluida. Precio base: $311.038.350. Audiencia: 8 de octubre a las 2:30 p.m. (Remate No. 202560101543).

Requisitos y procedimiento para participar

Para acceder a estos procesos, los interesados deben:

Ingresar al portal de Remates virtuales de la DIAN, seleccionando el mes de octubre para visualizar los inmuebles disponibles.

Crear o contar con cuenta activa en el portal, estar registrado en el RUT (Registro Único Tributario) y poseer firma electrónica.

Depositar un 40 % del avalúo del inmueble como garantía en la cuenta del Banco Agrario, según los requisitos de la entidad.

En la fecha de la audiencia, presentar la puja bajo los parámetros establecidos, compitiendo con otros ofertantes.