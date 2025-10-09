El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió este jueves que el rezago en la inversión por parte del Gobierno para los avances tecnológicos y de innovación en el sector defensa comprometen la seguridad del país.

Lea más: Uribe dice que el gobierno promueve el vandalismo y por eso “la ciudadanía se sentirá forzada a defenderse”

Esto durante el foro sobre nuevas estrategias en ciencia, tecnología e innovación para el fortalecimiento de la defensa y seguridad en Colombia.

El jefe del ente de control fiscal advirtió que entre 2024 y 2025 solo el 4,6% del presupuesto de defensa y seguridad se destinó a inversión, que corresponden a $3,8 billones.

“Esta baja inversión restringe la capacidad del sector para modernizarse, conduciendo a la obsolescencia tecnológica”, señaló.

Ver más: A juicio en la JEP por ‘falsos positivos’ el general (r) Torres Escalante, uno de los oficiales de mayor grado implicados

Así mismo, Rodríguez se refirió a las nuevas modalidades de criminalidad y delincuencia como los ciberataques, que podrían paralizar los sistemas financieros, eléctricos y de comunicaciones.

Por ello, hizo finalmente un llamado al Gobierno “para descongelar recursos y aumentar la inversión destinada a la modernización de capacidades militares en los dominios terrestre, marítimo, aéreo, espacial y ciberespacial, integrando tecnologías como inteligencia artificial y sistemas antidrones”.