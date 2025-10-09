Por medio de una publicación en su cuenta de X, el expresidente de Álvaro Uribe se refirió a los eventos ocurridos en Medellín el pasado martes 7 de octubre, cuando unas protestas en solidaridad con Palestina terminaron en actos de vandalismo y disturbios.

El exmandatario, aunque sin mencionar los incidentes directamente, mencionó que la ciudadanía se vería forzada a defenderse si el gobierno promueve vandalismo.

“Si el gobierno promueve el vandalismo, con marchas como disimulo, y además impide que la Fuerza Pública proteja a las personas, bienes privados y públicos, la ciudadanía se sentirá forzada a defenderse”, se lee en la publicación.

Añadió: “El presidente Petro en el pasado tuvo éxito con la promoción del vandalismo, ahora siembra ánimo ciudadano de defenderse y una escalada de confrontación que nadie sabe su alcance”.

Y finalizó: Se necesita un gobierno que respete la protesta y evite el vandalismo, con todo el peso de la autoridad. El presidente Petro no podrá repetir sus hazañas de destrucción”.

Hay que recordar que en la capital antioqueña decenas de personas salieron a las calles para mostrar su apoyo al pueblo Palestina y contra la guerra en Gaza con motivo del segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel. Sin embargo, en Medellín, donde ciudadanos marcharon por las calles de la zona de El Poblado, algunos protestantes realizaron grafitis en una sede de McDonald’s, lo que generó el rechazo de los clientes, desatando una fuerte discusión.

En otra zona de la capital de Antioquia se registró un nuevo altercado entre un grupo de manifestantes y gestores de seguridad.

En cámaras de seguridad quedó registrado el momento que ambos se enfrentan a puños y hasta fueron utilizados objetos contundentes como palos. En el hecho, fue captado el concejal de Medellín, Andrés Rodríguez, más conocido como con el alias de ‘el Gury’, quien portaba un bate en la mano.

Sobre estos hechos, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que no se trató de una protesta pacífica, sino de actos de vandalismo que generaron miedo a la comunidad.

“Lo que pasó en Medellín no es protesta pacífica, es intimidación y vandalismo. Los niños estaban con sus familias comiendo y jugando tranquilos, y llegaron a generar miedo, en ese momento intervinimos como autoridad.”, dijo el mandatario.