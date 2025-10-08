La Registraduría General de la Nación comunicó en la tarde de este miércoles que la coalición del Pacto Histórico sí podrá desarrollar una consulta interna este 26 de octubre para elegir sus candidatos a la Presidencia, Senado y Cámara de Representantes de cara a las elecciones del 2026.

El anuncio se produjo un día después de que el Tribunal Superior de Bogotá tumbara una medida cauteral para que el movimiento progresista pudier llevar a cabo sus comicios.

“Efectivamente, como lo señaló desde febrero el Consejo Nacional Electoral estableció que hay una fecha - 26 de octubre - para las consultas internas de los partidos. Así el señor registrador expidió el calendario electoral desde julio con todas las actividades electorales a desarrollarse y hasta el 26 de octubre tuvimos la certeza de que de que unos partidos iban a consulta el 26 de octubre. Estos partidos presentaron sus candidatos para tres tipos de consultas, una para la presidencia de la República, con tres candidatos, otra para el Senado de la República con 144 candidatos y aproximadamente373 candidatos a las diferentes listas que están presentando para conformarse en las Cámaras, digamos, de carácter regional”, explicó Jaime Hernando Suárez, registrador delegado para lo electoral.

Posteriormente, el funcionario agregó: “Efectivamente se habló con ellos y técnicamente pues la consulta o la solicitud de la consulta fue realizada por los diferentes representantes de los partidos y por los partidos políticos y estas consultas legalmente están establecidas para realizarlas entre los partidos o por los partidos. Por lo tanto queremos ser claros como se les manifestó a ellos, va a haber consultas de los partidos el próximo 26 de octubre”.

