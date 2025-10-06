Este lunes fueron liberadas las colombianas Manuela Bedoya Jaramillo y Luna Valentina Barreto Arango, detenidas por el Ejército de Israel a bordo de la flotilla Global Sumud con ayuda humanitaria hacia Gaza. Las activistas iban en la embarcación HIO junto a la delegación colombiana, cuando fueron interceptadas por tropas de ese país.

Las jóvenes estaban detenidas en una prisión en el desierto israelí desde el pasado 1 de octubre, y hace tres días aceptaron ser deportadas de Israel a Colombia, mediante la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano.

La situación de las connacionales ha sido objeto de seguimiento por parte de la Cancillería de Colombia, que, según informó el Gobierno colombiano, ha coordinado gestiones para garantizar su integridad y respeto al derecho internacional humanitario.

Según fuentes oficiales, Manuela Bedoya y Luna Barreto serán deportadas a un tercer país en las próximas horas, antes de su retorno a Colombia.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó a través de su cuenta de X: “Celebro como nadie la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto, las dos colombianas secuestradas por Israel en aguas internacionales. Esperamos que regresen sanas a sus hogares”.

Cabe resaltar que la Cancillería señaló el pasado viernes que “durante la visita, las connacionales expresaron preocupaciones sobre sus condiciones, incluyendo falta de alimentación en las últimas 48 horas y limitaciones en el acceso a agua potable. También informaron haber sido sometidas a procedimientos que afectaron su dignidad y bienestar físico. La Cancillería a través de la oficina consular en Tel Aviv, solicitó de manera inmediata a las autoridades israelíes respetar los derechos humanos de las ciudadanas y garantizarles condiciones adecuadas mientras permanecen bajo su custodia, incluyendo acceso a agua y alimentación”.

Sin embargo, las autoridades israelíes negaron que los detenidos, incluyendo a las colombianas, hayan sido víctimas de maltrato en el tiempo en que permanecieron detenidos.