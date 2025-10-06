El Gobierno de Israel aseguró este lunes que solo han encontrado dos toneladas de ayuda en los 42 barcos que conformaban la Flotilla Global Sumud, que cargaba de forma simbólica los paquetes para romper el bloqueo humanitario que Israel impone en la Franja de Gaza.

Leer también: Israel deporta a 171 activistas de la flotilla Global Sumud, incluida Greta Thunberg

“Tras revisar todos los barcos y yates de la flotilla, la ‘ayuda’ total que encontramos ascendía a apenas 2 toneladas en 42 embarcaciones”, alegó el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en un mensaje.

Y acusó a la flotilla de “treta publicitaria”, pues lo hallado según el gobierno “equivale a menos de una décima parte de un solo camión de ayuda” que entra a Gaza, que suele transportar, según su información, 20 toneladas.

Portavoces de esta y otras flotillas han reiterado que la ayuda humanitaria que cargan los barcos es “simbólica” y que el objetivo fundamental de la expedición es tratar de abrir un pasillo humanitario para romper el bloqueo a la entrada de ayuda que impone Israel desde marzo.

De hecho, alguno de los 42 barcos que conformaban esta flotilla, con activistas de más de 50 países y que salió de puertos españoles el 31 de agosto, eran veleros sin apenas capacidad de almacenaje.

Importante: Trump amenaza a Hamás con la “aniquilación total” si no cede el control de Gaza, según CNN

Israel interceptó entre el jueves y el viernes de la semana pasada uno a uno a los 42 barcos en aguas internacionales -lo cual según expertos en derecho internacional se trataría de una detención ilegal- y encerró en una prisión a unos 478 tripulantes, de los que ya son más de 340 los activistas deportados entre el sábado y el lunes.

El equipo jurídico de la flotilla denunció ayer “graves abusos” contra los participantes de la misión retenidos en Israel, después de que el Ministerio de Exteriores israelí asegurara que “se respetaban plenamente” los derechos legales de los activistas.