El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) lanzó una convocatoria laboral con 172 vacantes para vincular a personas interesadas al Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO).

Leer también: UTP alertó sobre grave situación de seguridad para guardias del Inpec: 35 han sido asesinados

De acuerdo a lo anunciado por la entidad, se busca fortalecer el equipo encargado de la recolección de información económica en el marco del proyecto de Unidades Económicas Coyunturales, contribuyendo así al análisis y seguimiento de la dinámica productiva del país.

Hasta este lunes 6 de octubre podrán inscribirse los interesados a través del sitio web del BPSO: http://bpso.dane.gov.co. La fecha estimada del inicio del operativo es el 1 de diciembre.

También detalló el DANE que el operativo duraría aproximadamente unos 8 meses. Además se inscribirse, los interesados deberán superar una evaluación de conocimientos para ser seleccionados.

Perfiles que busca del DANE para trabajos de recolección de información

157 Monitores: recolectan información directamente en campo, visitando unidades económicas, aplicando instrumentos y asegurando la calidad de los datos.

Importante: Condenan a una mujer a 13 años de cárcel por explotación sexual de colombianas en Italia

11 Coordinadores de Campo: supervisan y apoyan al equipo de monitores, organizan rutas, resuelven incidencias y garantizan el cumplimiento del operativo en su zona.

4 Analistas de Información: procesan, depuran y validan los datos recolectados, generan reportes y apoyan en la producción de estadísticas e indicadores económicos.

Salarios de trabajadores del DANE

En cuanto a los salarios, el DANE informó que dependerá del cargo:

Analista de información – Sector alojamiento $2.770.000

Analista de información - Sector alojamiento (San Andrés – isla) $2.770.000

Analista de información - Sector manufacturero $2.770.000

Coordinador de campo - Sector alojamiento $2.996.000

Coordinador de campo - Sector manufacturero $2.996.000

Coordinador de campo - Sector servicios $2.996.000

Monitor – Sector Alojamiento $2.300.000

Monitor – Sector manufacturero $2.300.000

Monitor – Sector Servicios $2.300.000

Paso a paso para inscribirse para las vacantes del DANE

Paso 1: Ingrese a https://bpso.dane.gov.co/ y seleccione la vacante de su interés. Si no tiene una cuenta, debe crear una.

Pas 2: completar el formulario de inscripción disponible en cada oferta.

Paso 3: Debe aceptar el tratamiento de datos personas y los términos y condiciones.

Paso 4: debe adjuntar los documentos únicamente en los espacios correspondientes dentro del formulario.

Una vez inscrito, no podrá incluir o modificar los documentos suministrados en el aplicativo del BPSO.