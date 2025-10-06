El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) lanzó una convocatoria laboral con 172 vacantes para vincular a personas interesadas al Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO).
De acuerdo a lo anunciado por la entidad, se busca fortalecer el equipo encargado de la recolección de información económica en el marco del proyecto de Unidades Económicas Coyunturales, contribuyendo así al análisis y seguimiento de la dinámica productiva del país.
Hasta este lunes 6 de octubre podrán inscribirse los interesados a través del sitio web del BPSO: http://bpso.dane.gov.co. La fecha estimada del inicio del operativo es el 1 de diciembre.
También detalló el DANE que el operativo duraría aproximadamente unos 8 meses. Además se inscribirse, los interesados deberán superar una evaluación de conocimientos para ser seleccionados.
Perfiles que busca del DANE para trabajos de recolección de información
157 Monitores: recolectan información directamente en campo, visitando unidades económicas, aplicando instrumentos y asegurando la calidad de los datos.
11 Coordinadores de Campo: supervisan y apoyan al equipo de monitores, organizan rutas, resuelven incidencias y garantizan el cumplimiento del operativo en su zona.
4 Analistas de Información: procesan, depuran y validan los datos recolectados, generan reportes y apoyan en la producción de estadísticas e indicadores económicos.
Salarios de trabajadores del DANE
En cuanto a los salarios, el DANE informó que dependerá del cargo:
Analista de información – Sector alojamiento $2.770.000
Analista de información - Sector alojamiento (San Andrés – isla) $2.770.000
Analista de información - Sector manufacturero $2.770.000
Coordinador de campo - Sector alojamiento $2.996.000
Coordinador de campo - Sector manufacturero $2.996.000
Coordinador de campo - Sector servicios $2.996.000
Monitor – Sector Alojamiento $2.300.000
Monitor – Sector manufacturero $2.300.000
Monitor – Sector Servicios $2.300.000
Paso a paso para inscribirse para las vacantes del DANE
Paso 1: Ingrese a https://bpso.dane.gov.co/ y seleccione la vacante de su interés. Si no tiene una cuenta, debe crear una.
Pas 2: completar el formulario de inscripción disponible en cada oferta.
Paso 3: Debe aceptar el tratamiento de datos personas y los términos y condiciones.
Paso 4: debe adjuntar los documentos únicamente en los espacios correspondientes dentro del formulario.
Una vez inscrito, no podrá incluir o modificar los documentos suministrados en el aplicativo del BPSO.