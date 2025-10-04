Las autoridades mexicanas avanzan en la investigación por el asesinato de los colombianos Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera, DJ Regio Clown, cuyos cuerpos fueron hallados en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.

Mientras se busca esclarecer quiénes estarían detrás del crimen, nuevas versiones y testimonios han surgido en torno a los días posteriores a la muerte del cantante. Uno de los más recientes fue revelado por su expareja, la DJ colombiana Marcela Reyes.

Mensajes y amenazas a Marcela Reyes tras la muerte de B-King

En una entrevista concedida al programa ‘¡Siéntese quien pueda!’, Reyes aseguró que, después de confirmarse el asesinato, recibió en su teléfono mensajes enviados desde el número personal de Bayron Sánchez.

“Por el teléfono por el que yo me comuniqué algunas veces con Bayron, después de lo sucedido me llega un mensaje, y yo pensé: ‘¡Ay, Bayron está vivo!’. Pero cuando entro, empiezan a escribirme cosas como ‘asesina’, ‘regrésalo’, ‘devuélvelo’… Alguien muy cercano, creo saber quién tiene ese teléfono”, relató la DJ.

La artista también mostró las amenazas que, según dijo, involucraban directamente a su hijo menor de edad: “Tengo amenazas de que me van a quitar a mi niño, Valentino no puede ir a estudiar”.

Reyes aseguró que estos mensajes la llevaron a interponer una denuncia contra “40 personas, entre influencers y medios de comunicación”, por el impacto que han tenido sobre su vida familiar:

“Hoy mi hijo está aquí sin colegio porque no puede ir a él, eso a mí quién me lo repara. Todo ha sido horrible”, precisó la DJ.

La relación entre Marcela Reyes y B-King

En la misma intervención, Marcela Reyes aclaró que antes de la desaparición y muerte de Bayron, ambos habían tenido un acercamiento tras varias diferencias en el pasado.

Incluso reveló un mensaje de reconciliación que recibió del artista: “Perdón por el dolor que te causé, por los errores que cometí, por no haber sabido valorar como merecías todo lo que diste por nosotros”.

No obstante, este punto fue contradicho por la madre del cantante, quien ofreció otra versión en entrevista con la ‘W Radio’.

La versión de la madre de B-King

Adriana Salazar, madre de Bayron Sánchez, habló sobre los rumores relacionados con las denuncias previas que hizo el artista y que señalaban a personas cercanas a Marcela Reyes.

Según explicó, ella misma impulsó a su hijo a dejar constancia de lo ocurrido en la Fiscalía, luego de que él recibiera mensajes que consideraba amenazantes: “Yo fui la que le dije: ‘Hijo, vamos ya mismo a la Fiscalía y ponemos una demanda’, porque era una amenaza disfrazada de cordialidad”.

La mujer hizo referencia a un intercambio de mensajes en WhatsApp, donde B-King aseguró que el equipo de eventos de la DJ lo había presionado para “quedarse callado”. El propio artista denunció en redes sociales que esa comunicación mencionaba a la pareja de Reyes, quien se encontraba en prisión.

Pese a las sospechas que circularon en redes sociales, Salazar descartó que Reyes estuviera implicada en el crimen: “Ella (Marcela Reyes) a mí no me ha hecho nada, quiso a mi hijo, yo sé que ella lo quiso y Bayron la quiso. Vivieron momentos muy lindos también, pero al final nunca Bayron volvió a hablar con ella”.

Esto se sabe del asesinato de B King y Regio Clown

El asesinato de B-King y DJ Regio Clown continúa bajo indagación de las autoridades mexicanas, mientras las familias piden que se aceleren los procesos judiciales para dar con los responsables.

El caso ha generado gran atención tanto en Colombia como en México, no solo por la crueldad del crimen, sino también por las revelaciones posteriores sobre amenazas, conflictos personales y denuncias previas.

Mientras tanto, la madre del artista colombiano y su expareja coinciden en un punto: la necesidad de que se haga justicia y se esclarezcan los móviles detrás de la muerte de Bayron Sánchez.