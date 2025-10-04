La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra Carlos Eduardo Mora González, señalado como uno de los presuntos responsables en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.

Le puede interesar: ¿Qué pasó con la tregua anunciada entre Digno Palomino y Castor?: desde julio no se registraba una masacre en Barranquilla y su área metropolitana

De acuerdo con el ente investigador, los elementos materiales probatorios indican que Mora González sería responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.

La investigación detalla que el acusado habría participado en la planeación logística del ataque. Según la Fiscalía, puso a disposición un vehículo que fue utilizado para reconocer el lugar del crimen, trasladar a otros involucrados y entregar el arma de fuego al menor de edad que disparó contra la víctima.

Web Elder Arteaga Hernández, alias el “Costeño”, William Fernando González Cruz, alias el “Hermano”, Katerine Martínez, alias “Gabriela” y Carlos Eduardo Mora, alias el “Venezolano”.

Presunta participación de Carlos Mora en el plan criminal

Los fiscales del caso señalaron que, por su posible rol en la ejecución del plan, Mora habría recibido una contribución de cinco millones de pesos.

La acusación describe que su papel fue clave para identificar el sitio del atentado y facilitar la logística del desplazamiento de los autores materiales.

Vea aquí: “Quiero ver a mi papá”: el llanto desconsolado de los hijos de una de las víctimas de la masacre en Pinar del Río

La audiencia de formulación de acusación contra Carlos Eduardo Mora se realizará en la fecha que fije el juez penal de conocimiento que asuma el caso por reparto.

La Fiscalía informó que este proceso se hace público “por razones de interés general”, dado el impacto nacional que generó el asesinato del congresista y precandidato presidencial.

Radicado escrito de acusación de la Fiscalía contra Carlos Eduardo Mora por homicidio Miguel Uribe Turbay.

El magnicidio de Miguel Uribe

El homicidio de Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia. La víctima, que para ese momento se perfilaba como precandidato presidencial, fue atacada con arma de fuego mientras se desplazaba por la zona.

Lea también: Reportan masacre en Pinar del Río: se habla de tres víctimas

El crimen conmocionó al país, al tratarse de un dirigente político con amplio reconocimiento nacional. Desde entonces, la Fiscalía ha avanzado en la judicialización de varios implicados en el atentado, entre ellos el menor de edad que habría disparado el arma.