El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Juan Carlos Florián, quien se venía desempeñando como ministro de Igualdad en reemplazo de la vicepresidenta Francia Márquez.

Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, actual directora del DAPRE, asumiría las funciones de manera interina.

Cabe recordar que hace unos días el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió el decreto por el cual el presidente colombiano, Gustavo Petro, nombró a Juan Florián como ministro de la Igualdad debido al presunto incumplimiento de la cuota de género femenino en el gabinete ministerial.

La decisión se da porque el Tribunal admitió una demanda del estudiante de derecho Juan Manuel López, quien pidió anular el nombramiento de Florián por el presunto incumplimiento de la cuota de género femenino.

El tribunal decreta la “medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Decreto 0892 del 11 de agosto de 2025, que nombró a Juan Carlos Florián Silva (…) en el empleo de ministro".

¿Un movimiento del Gobierno?

Por su parte, Armando Benedetti, ministro del Interior, señaló que: “Con la designación de la nueva ministra de las TIC, la demanda pierde sustento. El Gobierno cumple con la Ley de Cuotas”.

Sin embargo, Cathy Juvinao, de Alianza Verde, criticó duramente al ministro.

“Benedetti no da pie con bola en una. Ministro: la nulidad se configura al momento de expedición del decreto de nombramiento. No importa si ‘después’ nombran otras mujeres, el decreto nació viciado. Les vamos a tumbar de fondo ese nombramiento, vayan buscando reemplazo.”, advirtió la congresista de Alianza Verde al ministro.

Posteriormente, Benedetti explicó: “No estás tumbando nada, menos TikTok y más lectura, menos gritos, más pensamiento. No vas a tumbar nada. Una vez se posesione la ministra TIC (Gloria Patricia Perdomo), Florián renuncia y se puede volver a posesionar. Eres pura bulla”.