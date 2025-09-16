Este lunes la Fiscalía General de la Nación imputó al exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, cuatro delitos por la violencia que habría ejercido en contra de su expareja.

Ante un juez penal de control de garantías de Bogotá, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exdiplomático como presunto responsable de los delitos de violencia intrafamiliar y acceso carnal violento, ambas conductas agravadas; fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.

De acuerdo a las investigaciones adelantadas por el ente acusador, Garcés Carabalí habría ejercido “un ciclo de violencia física, psicológica, económica y sexual contra su expareja, durante el tiempo en el que convivieron”.

En medio de este contexto de dominación y control sobre la víctima, la pareja se separó, pero las agresiones continuaron.

En ese sentido, se conoció que una vez se enteró sobre una nueva relación sentimental que sostenía la mujer, Garcés Carabalí le arrebató la custodia de sus hijos y la privó de ejercer sus derechos como madre.

“Para este propósito instauró acciones judiciales, obtuvo testimonios falsos y pruebas cuestionables para hacer creer a las autoridades que los menores de edad estaban abandonados y eran maltratados por la mamá”, indicaron.

Producto de estas actuaciones, actualmente la víctima mantiene una comunicación intermitente con sus hijos y no los ha vuelto a ver, explicó la Fiscalía.

Ya en febrero de este año, la Procuraduría abrió una investigación por la misma situación haciendo énfasis en que retuvo a sus hijos en el país africano pese al compromiso adquirido para facilitar su retorno a finales de enero pasado.

“En atención al respeto por los derechos de las mujeres reconocidos en nuestra Constitución, así como la obligación de erradicar la discriminación en su contra ante hechos de violencia y en aplicación del enfoque diferencial con perspectiva de género, reconoció a la expareja del investigado como víctima”, señaló la Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa del Ministerio Público en su momento.