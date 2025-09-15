“Justicia para Sherlock”, fue la frase que se hizo viral en las redes sociales, por las personas y movimientos en defensa de los animales, haciendo alusión al asesinato de un perrito en Pasto, Nariño.

Esa frase junto con la fotografía del canino llamado Sherlock bastó para hacer pública la historia que denunció la cuenta de X llamada Plataforma ALTO.

En una publicación que hizo la cuenta el pasado 14 de septiembre, señaló a un hombre llamado Iván Vallejos, alias ‘Liendra’, quien habría maltratado e incinerado vivo a un perrito, en el barrio Chapal.

“Como Iván Vallejos, alias “Liendra”, fue identificado el hombre que quemó en un horno a un perrito de nombre Sherlock, en el barrio Chapal, Pasto, Nariño. Está detenido en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía General de la Nación. Hagámoslo famoso. Exigimos que no sea puesto en libertad", escribieron junto a la fotografía del agresor.

Gracias a su difusión, los defensores de los derechos de los animales se movilizaron a través de las redes sociales y lograron que las autoridades actuaran en torno a este caso.

Un vecino alertó a la policía quien ingresó al predio de el hombre y evidenció lo que le había hecho al perro. Fue detenido en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación, pero luego un juez le dio medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Esta información fue dada por la senadora Andrea Padilla Villarraga, quien es defensora de los animales. “¡A la cárcel! ¡Un juez acaba de darle medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario al torturador de Sherlock! ¡Gracias #LeyAngel por estar materializando el anhelo de justicia de millones de colombianos! ¡Gracias autoridades y comunidad!”.

X @eravelasco Sherlock, el perrito que fue maltratado e incinerado vivo en Pasto, Nariño

“La Ley Ángel (Ley 2455 de 2025) en Colombia busca fortalecer la lucha contra el maltrato animal al aumentar las sanciones penales, establecer sanciones económicas e incluso permitir que una persona que comete maltrato leve pueda recibir su sanción asistiendo a un curso de protección animal”, dice la ley.

Asimismo, el congresista Erick Velasco también indicó en su cuenta de X que habían hecho todo lo posible para que el hombre pagara por lo que hizo.

Además, agradeció a la comunidad a seguir denunciando este tipo de casos para poder proteger a los animales indefensos.

Asimismo, Daniel Gongora, defensor de los animales, indicó en un video en Instagram que Sherlock estaba siendo maltratado por este hombre desde febrero.

“Lo triste fue que esto se vino reportando desde Febrero del presente año, las autoridades hicieron presencia allí encontraron el perrito en desnutrición y en estado de maltrato. Pero, solo dejaron RECOMENDACIONES. En agosto volvieron a denunciarlo por maltrato y tampoco pasó nada. Y hoy lamentamos la pérdida de Sherlock”, lamentó.