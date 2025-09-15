Este lunes 15 de septiembre, en el marco del Día Internacional de la Democracia, más de 300 ciudadanas del país se unieron para lanzar el movimiento cívico no partidista ‘Mujeres por la democracia’.

Se trata de una organización sin ánimo de lucro integrada por cientos de mujeres de distintas regiones y sectores del país, “comprometidas con fortalecer la democracia y defender las instituciones en Colombia”, reza el comunicado emitido por el movimiento.

Para hacerse sentir en el día del lanzamiento, vistieron estatuas de Bogotá, Cali y Medellín con pañoletas vinotinto que tienen mensajes como “La democracia está de moda”, “Las mujeres están listas para defender la democracia” y “Mujeres por la democracia”.

Mujeres por la Democracia Las estatuas intervenidas por Mujeres por la Democracia.

“Invitamos a todas las mujeres que creen en los valores democráticos a que pongamos la democracia de moda, a entenderla, a participar en ella y a cuidarla. La participación activa de las mujeres es esencial para consolidar un sistema político más plural e incluyente”, expresaron las voceras del movimiento.

El objetivo de esta organización es generar conciencia sobre las ventajas de la democracia: “no es sólo votar cada cuatro años, es también poder expresarse y organizarse libremente, exigir rendición de cuentas y participar en condiciones de igualdad”, se lee en el comunicado.

Explican que la acción se enmarca en la conmemoración promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que desde 2007 declaró el 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia, invitando a los Estados a fortalecer sus instituciones y a reafirmar los principios democráticos esenciales.

“Con más del 52 % del censo electoral compuesto por mujeres, Mujeres por la Democracia hace un llamado claro: activar la voz de todas las mujeres para debatir, tener opiniones informadas, defender las instituciones democráticas y lograr una participación real y significativa en la vida pública del país”, concluye.