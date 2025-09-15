Este fin de semana Medellín se estremeció con el caso de un niño de 4 años que fue brutalmente agredido en el barrio Castilla. Este lunes, la Policía confirmó la captura del presunto responsable, identificado como Cristian Alexis González Gallego, alias Lámpara, señalado de ser el padrastro del menor y de pertenecer a la banda ‘Los Mondongueros’.

La detención se realizó pocas horas después de que el hecho saliera a la luz y causara indignación entre vecinos y autoridades. El alcalde Federico Gutiérrez confirmó el operativo y destacó la rapidez de la acción policial: “Todos los que atenten contra nuestros niños y niñas la van a pagar. Estos tipos tienen que ir a la cárcel”, afirmó.

🚨Ha sido capturando en tiempo récord el salvaje que agredió brutalmente a un niño de 4 años en sector de Castilla. En este momento el niño se debate entre la vida y la muerte. Sigue siendo atendido en el Hospital General de Medellín.

Este sinvergüenza es Cristian Alexis… pic.twitter.com/XsXwFhwUgy — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 14, 2025

Según las primeras versiones, el ataque ocurrió a tempranas horas de la mañana. El niño se despertó y empezó a jugar, lo que al parecer molestó a alias Lámpara. La reacción fue violenta y lo dejó con graves lesiones en la cabeza y el tórax, heridas que hoy lo tienen entre la vida y la muerte.

Niño hospitalizado en estado crítico

El pequeño fue trasladado de inmediato al Hospital General de Medellín. Allí permanece internado en estado crítico, bajo la atención de los médicos que intentan estabilizarlo. El pronóstico sigue siendo reservado.

Mientras tanto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Comisaría de Familia activaron las rutas de restablecimiento de derechos para garantizar que el menor reciba protección integral. “Nos articulamos con todas las entidades públicas de Medellín y activamos rutas de restablecimiento de derechos”, aseguró Catalina García Robledo, directora regional encargada del ICBF en Antioquia.

La Policía de Infancia y Adolescencia acompaña el proceso y, según las autoridades, el caso será judicializado en el menor tiempo posible.

Otro episodio de violencia infantil en Antioquia

La captura de alias Lámpara se conoce pocos días después de otro hecho de maltrato en Yarumal, donde un padre fue grabado mientras golpeaba a su hijo de 15 años. El hombre también fue detenido y el adolescente quedó bajo protección del Estado.

Este caso de Medellín se suma a las preocupantes cifras de maltrato infantil que últimamente se han venido registrando en Antioquia. De acuerdo con Medicina Legal, en lo corrido de 2025 se han atendido 250 casos de violencia contra menores en el departamento, la mayoría ocurridos dentro de los hogares.

Las autoridades recordaron que cualquier hecho de agresión puede denunciarse a través de las líneas 123, 155 y 141, o directamente ante las comisarías de familia.