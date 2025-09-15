La masacre ocurrida en Popayán, en el departamento del Cauca, el pasado domingo 14 de septiembre, en la que murieron tres personas y otras tres resultaron heridas, quedó grabada en un video de cámara de seguridad.

En las imágenes se observa el momento en que un hombre, vestido con un suéter con capucha, en medio de la discoteca, saca un arma de fuego, dispara al aire y luego acciona el arma en contra de varias personas, asesinando a tres e hiriendo a tres más.

De acuerdo al reporte de la Policía, dentro del comercio nocturno empezó una discusión, alrededor de las 2:00 de la madrugada, que luego escaló a un enfrentamiento armado.

En el video también se observa el pánico que generó el primer disparo que realiza el hombre entre la multitud. También se nota a un hombre que resulta herido en una de sus manos.

El presunto asesino huye de la escena, otros presentes también se retiran del lugar, mientras que algunos tratan de auxiliar a los heridos.

De acuerdo con Indepaz, las víctimas fueron identificadas como Daniel Felipe Zamboni, Iván Orlando Coscué y Carlos Mauricio Mosquera Vernaza. Entre los heridos están Benedicto Castillo Tuquerres, María Marcela Cerón y César Eduardo Hurtado.

“En horas de la noche, en el barrio La Paz de la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, tres personas fueron asesinadas en un hecho que, al parecer, estaría relacionado con un acto de intolerancia en un establecimiento comercial, donde un hombre dispara de manera indiscriminada contra las víctimas, identificadas como Daniel Felipe Samboní Valverde, Orlando Iván Cuscué Guascas y Carlos Mauricio Mosquera Vernaza”, detalló el director de Indepaz, Leonardo González.

Se conoció que dos de las víctimas mortales presentaban antecedentes judiciales, aunque no se ha confirmado que esto tenga que ver con sus muertes.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó que este caso se clasifica como la masacre número 58 en lo corrido del año en el país. En Cauca, van cinco.