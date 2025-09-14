La madrugada de este domingo 14 de septiembre terminó en tragedia en Popayán, luego de que una riña en un establecimiento nocturno del barrio Bello Horizonte, en el norte de la ciudad, dejara como saldo tres personas asesinadas y otras tres heridas.

Lea más: La Armada incauta cerca de una tonelada de cocaína en el Pacífico

Según testigos, hacia las 3:00 de la mañana una discusión entre varios asistentes de la discoteca escaló a un enfrentamiento violento.

En medio del altercado, un hombre desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra quienes lo rodeaban.

Las victimas mortales fueron identificadas como Daniel Felipe Zamboni, Iván Orlando Coscué y Carlos Mauricio Mosquera Vernaza, este último confirmado más tarde por el Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Por otro lado, los heridos fueron identificados como Benedicto Castillo Tuquerres, María Marcela Cerón y César Eduardo Hurtado, y fueron trasladados inicialmente a los hospitales Toribio Maya y del Norte, y posteriormente remitidos a centros de mayor complejidad.

Ver más: Asesinan a Jorge Armando Tapias, policía encargado de la seguridad del alcalde de Arauca

De acuerdo con la versión preliminar de la Policía, lo ocurrido fue un acto de intolerancia motivado por el consumo de alcohol. Testigos aseguraron que, tras la discusión, uno de los implicados primero disparó al aire y luego contra los asistentes.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, hallaron a tres personas sin vida y varias más con heridas de gravedad.

La Sijín de la Policía Judicial asumió el caso para identificar al responsable y esclarecer lo sucedido.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó que este caso se clasifica como la masacre número 58 en lo corrido del año en el país. En Cauca, van cinco.

Lea también: Cuatro exdirectivos de la Nueva EPS irán a juicio por presunto ocultamiento de facturas y desviación de dinero