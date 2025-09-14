José Fernando Cardona Uribe, Juan Carlos Isaza Correa, Edgar Pedraza Castellanos y Fabián Alberto Peralta, ex directivos de la Nueva EPS, enfrentarán un juicio acusados de presunto ocultamiento de facturas y la desviación de $70,500 millones de deuda con las IPS.

La Fiscalía General de la Nación ya radicó el escrito de acusación en contra de estos antiguos directivos de esta EPS. Son justamente nombres que ha mencionado por el presidente Gustavo Petro.

“Se tiene que, entre 2019 a 2023 se dejó de procesar alrededor de 14 millones de facturas que había sido expedidas por las diferentes IPS”, se describe en la acusación del ente acusador.

La Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación contra los antiguos directivos de la EPS, describiendo su conducta mientras estuvieron a cargo de la entidad.

En el documento se apunta a que, presuntamente, José Fernando Cardona, como representante legal de Nueva EPS, omitió su deber de realizar un control efectivo a la situación de no procesar en su totalidad, la facturación que se radicó en la EPS con el fin de ocultar información al ente de control. Esto habría llevado a apropiarse de 70,566 millones de pesos entre el 2019, y el 2022, acto que realizó a través de la suscripción de los estados financieros que contenían información falsa.

A Cardona Uribe, quien fue el presidente de Nueva EPS entre 2009 y principios de 2024, le imputaron los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos de la salud y peculado por apropiación.