El Ejército Nacional aclaró mediante un comunicado que la indagación preliminar que adelanta la Fiscalía General de la Nación en contra del brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, quien fuera comandante de la Tercera División, no fue interpuesta por el mayor general Erik Rodríguez Aparicio.

Lea también: Condenado lavador de activos que ingresó maleta doble fondo con 100 mil dólares al Aeropuerto El Dorado

“A la fecha el señor Mayor General Erik Rodríguez Aparicio no ha interpuesto denuncia en contra del señor Brigadier General Federico Alberto Mejía Torres. La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación se inició con ocasión a la noticia publicada por la revista Semana, el día 04 de mayo de 2025, la cual fue de conocimiento público”, explicó la institución castrense.

El Ejército hizo esta aclaración luego de que se difundieran versiones que señalaban a Rodríguez Aparicio, segundo comandante de la institución, como el denunciante.

Lea también: Madre de Tatiana Hernández reveló que abandona Cartagena tras recibir amenazas de banda criminal

El ente acusador adelanta estas investigaciones por los supuestos pactos entre miembros del Ejército y organizaciones criminales durante el desarrollo de la operación Perseo con la que se tratan de neutralizar a los grupos armados en el departamento del Cauca.

La institución indicó que “de manera paralela, al interior del Ejército Nacional se adelantaron las actuaciones disciplinarias correspondientes” tras conocerse las denuncias.

Lea también: Le llueven críticas a Petro por gesto con Gloria Miranda: “Callar ante el sexismo es firmar un pacto con la servidumbre”

Asimismo, precisaron que se tiene conocimiento de que la Procuraduría General de la Nación inició una “actuación disciplinaria por la noticia anteriormente mencionada”.

La noticia criminal fue asignada a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia en Bogotá. Se detalla que los hechos bajo investigación habrían ocurrido el 4 de mayo de 2025 en Popayán, Cauca, sede de la Tercera División del Ejército, unidad que en su momento estuvo bajo el mando de Mejía.

El general Mejía acumula 35 años de servicio en las Fuerzas Militares y es considerado uno de los oficiales más experimentados de su generación. Ha estado al frente de batallones de infantería, brigadas de selva, divisiones de fuerzas especiales y de la Tercera División. En la actualidad lidera el Centro Nacional de Entrenamiento, en Tolemaida.