Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra una mujer señalada de asesinar a tres de sus compañeros sentimentales y atacar a su hermano con arma cortopunzante.

Se trata de Sandra Tatiana Mosquera Mosquera, quien habría cometido los crímenes en Anserma, Caldas, y Pereira y Santuario, Risaralda.

Fiscalía Sandra Mosquera durante la captura.

Inicialmente, Mosquera fue capturada y presentada ante un juez como presunta responsable del homicidio de una de sus parejas, ocurrido el 21 de abril de 2024, en el municipio de Anserma.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la víctima fue vista con vida por última vez cuando salió de jugar billar y se dirigió al lugar de residencia de Sandra Mosquera Mosquera.

“Días después, partes del cuerpo del hombre fueron encontradas en el sector El Tulfor y en una alcantarilla del puente Lázaro, en zona rural del municipio de Anserma”, sostuvo el ente acusador.

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la víctima “fue sometida a golpes y lesiones con arma cortopunzante hasta provocarle la muerte”.

Otras evidencias recopiladas por la Fiscalía apuntan a que el hombre fue desmembrado y sacado de la vivienda de Sandra Mosquera, su pareja, en dos maletas.

“En el curso de la investigación se conoció que Mosquera Mosquera se apoderó de la motocicleta de su compañero sentimental y la vendió en un millón de pesos”, agregó la Fiscalía.

Por este hecho, un fiscal seccional imputó a la mujer por los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas; y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Sin embargo, las indagaciones también arrojaron pistas sobre la posible participación o responsabilidad de Sandra Tatiana Mosquera en los asesinatos de otras dos exparejas suyas, así como un ataque a su hermano.

Así las cosas, las autoridades adelantan investigaciones que permitan esclarecer estos hechos y determinar la responsabilidad de la señalada.