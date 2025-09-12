La Universidad Nacional fue escenario de graves disturbios en la tarde de este miércoles 11 de septiembre, cuando hacia las 6:00 p.m. un grupo de encapuchados se tomó parte de la institución y comenzó a provocar desmanes en su interior.

La situación escaló rápidamente y obligó a la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Sin embargo, minutos después se registró una fuerte explosión en uno de los edificios, lo que derivó en la evacuación inmediata del campus.

De acuerdo con versiones de la Alcaldía de Bogotá, la detonación ocurrió en el edificio de Sociología, donde se encontraba un grupo de encapuchados. Una persona resultó gravemente herida y fue trasladada a un centro asistencial. No se descarta que haya más lesionados.

La emergencia activó una alerta roja que fue enviada a los correos institucionales de estudiantes, docentes y personal administrativo, recomendando el desalojo inmediato al considerar que “no había garantías para el desarrollo de las actividades”.

Los daños no solo afectaron el interior de la universidad. En los alrededores, encapuchados atacaron a funcionarios de la Alcaldía, destruyeron parte de las rejas de una estación de TransMilenio e intimidaron a ciudadanos que transitaban por la zona.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar con los responsables de los hechos y establecer si se tato de un ataque planeado por algún grupo organizado.