En el transcurso del trigésimo primer Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado, realizado en Barranquilla este miércoles 10 de septiembre, el procurador general de la nación, Gregorio Eljach, informó que están promoviendo una estrategia para garantizar que las elecciones se desarrollen de forma pacífica.

“Estamos promoviendo la estrategia Paz Electoral en Colombia, que significa que en el país tiene que haber elecciones, como está previsto en el calendario electoral, sin aplazar ni una fecha, sin trasladar ni una sola mesa electoral, con todos los testigos, con todos los jurados, con toda la gente que participa”, señaló el procurador.

Indicó que la Procuraduría ha asumido la responsabilidad de cubrir, acompañar, y estar presente en todo los sitios donde se va a votar en Colombia.

“Creemos que tenemos la capacidad, junto con la Registraduría y con el acompañamiento de la Contraloría General” añadió.

Puso de presente que, con estas tres instituciones, vienen trabajando conjuntamente para garantizar tranquilidad y confianza a los colombianos para estas elecciones.

“Las elecciones van a ser libres, van a resultar bien y el resultado se tiene que respetar”, finalizó.