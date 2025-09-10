Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de la Nación, condenó las asonadas de las que han sido blanco militares y policías en varias zonas del país, pero además agregó que a los promotores de estos hechos “hay que perseguirlos y meterlos a la cárcel”.

El funcionario aprovechó la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos, en un evento en la sede de la institución, en Bogotá, para referirse a lo ocurrido en Caloto (Cauca) y Calamar (Guaviare) donde comunidades retuvieron a un grupo de militares, calificando ambas situaciones como “lamentables” y que no se pueden permitir.

“También hay que ponerse en los zapatos de estas comunidades indefensas, sometidas bajo las armas de grupos ilegales que los instrumentalizan y los amenazan para que vayan a secuestrar y a impedir la libre movilidad de nuestros soldados”, añadió el jefe del ente de control, advirtiendo que dichas comunidades tienen que saber que cometen un delito.

El Jefe del Ministerio Público resaltó la actitud y la fortaleza de los uniformados, “que prefieren pasar por esa vergonzosa situación y no levantar un arma, ni siquiera un golpe, contra un civil”.