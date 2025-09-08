En Floridablanca, zona metropolitana de Bucaramanga, Santander, ocurrió una tragedia en una de sus vías este fin de semana. Un joven de 25 años murió luego de ser atropellado por una camioneta de alta gama mientras intentaba ayudar a un motorizado.

El joven, identificado como Anderson Báez Mendoza, al parecer vio a un motorizado accidentado en la vía, y junto a otros se detuvo en el sitio para ayudarlo.

Sin embargo, mientras el joven y otros conductores estaban en la vía, una camioneta Toyota Fortuner atropelló a alta velocidad a al menos seis personas. Anderson fue uno de los más afectados, siendo arrastrado hasta unos 500 metros por el vehículo junto a su moto. El cuerpo del hombre quedó enganchado en la camioneta, lo que le produjo la muerte en el sitio.

“Un conductor de una moto pierde el control, cae en la vía, los demás conductores al pasar detienen la marcha para ayudarlo y una camioneta embiste a las personas, entre ellos, el conductor de una moto, el cual es arrastrado casi 500 metros. Finalmente, pierde la vida por el choque”, indicaron las autoridades.

La camioneta terminó chocando contra un separador, mientras el cuerpo de la víctima quedó en la vía.

En redes sociales se han difundido videos de momentos después del acontecimiento. En las imágenes se observa el estado en el que terminó el automotor.

Testigos aseguraron que el conductor de la camioneta se bajó y parecía estar en estado de embriaguez. Al parecer intentó detener un taxi, pero luego se fue corriendo por la misma vía.

De acuerdo a palabras de familiares de la víctima a El Tiempo, ya lograron identificar al dueño de la camioneta involucrada.