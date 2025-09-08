Tres hombres fueron asesinados y dos mujeres resultaron heridas luego de un ataque armado en un establecimiento nocturno en Cúcuta, lo que se configura como una nueva masacre en el país.

Según lo que se conoce hasta el momento, los hechos ocurrieron a las 9:35 p.m., en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Nueva Ilusión, sobre el Anillo Vial Occidental, donde dos hombres armados ingresaron al sitio y dispararon de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como Heiner Jeshiel Rolón Caballero, quien recibió dos impactos de bala en la cabeza y otro en la mano derecha; Harry Fabián Miranda Cañas, con tres heridas en la cabeza y extremidades superiores; y un hombre conocido como alias El Negro, quien recibió cuatro disparos en la espalda.

Dos de ellos fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que otro alcanzó a ser trasladado al Policlínico de Atalaya, tras la gravedad de sus heridas, pero no sobrevivió.

Entretanto, las mujeres que resultaron heridas son trabajadoras del establecimiento, quienes fueron atendidas y están estables.

Aunque se desconocen los móviles de esta masacre, las autoridades no descartan que esté relacionada con la disputa territorial entre dos estructuras criminales.