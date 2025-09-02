En la noche del lunes 1 de septiembre un hombre de 38 años fue asesinado en medio de un atraco en el barrio La Aurora de la ciudad de Bucaramanga, Santander.

La víctima fue identificada como Javier Celix Orejarena, quien fue impactado con arma de fuego por sujetos en motocicleta que lo interceptaron en la calle 34 con carrera 30, del mencionado barrio.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, fueron cuatro hombres en dos motos los que abordaron a Javier Celix, quien se movilizaba en un vehículo similar, con el propósito de robarle un bolso que llevaba.

Al parecer, la víctima opuso resistencia al atraco y comenzó un forcejeo con los dos delincuentes que iban de parrilleros. Uno de ellos desenfundó un arma de fuego y atacó a tiros a Javier en repetidas ocasiones.

El hombre de 38 años quedó tendido en la vía, gravemente herido, mientras los atracadores huían del sector con su bolso y su motocicleta.

Residentes del barrio La Aurora auxiliaron a Javier Celix y lo llevaron hasta el Hospital Universitario de Santander, donde se produjo su muerte debido a la gravedad de las heridas. Los médicos confirmaron que el hombre presentaba cuatro impactos en el tórax y abdomen.

Las autoridades iniciaron las respectivas indagaciones para dar con la identidad y ubicación de los responsables de este homicidio.

Huber Bustamante/Huber Bustamante Escena del crimen.

Sobre Javier Celix se conoció que era tecnólogo en Mercadeo de las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS. Su padre pidió justicia tras el crimen.

“Decir quién fue mi hijo es hablar de la alegría, de las ganas de vivir, de la decencia, del respeto, de la autosuperación. Era un guerrero de extracción popular, porque no nació en cuna de plata. Era hijo del pueblo, de gente obrera, como lo hemos sido nosotros. Tenía unas ganas enormes de salir adelante”, expresó el padre de la víctima, según recoge ‘Vanguardia’.