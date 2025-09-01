Como Haider Estiven Contreras Pérez fue identificado por las autoridades el hombre asesinado en extrañas circunstancias en el barrio Sevilla, en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.

Se conoció que víctima, quien se desempeñaba como mecánico, se encontraba celebrando su cumpleaños número 21, en compañía de su padre y algunos amigos, en la noche del viernes 29 de agosto. De acuerdo con sus familiares, Haider Estiven se despidió de su padre a eso de las 8:30 p.m., y a partir de allí no supieron nada de su paradero.

“A las 8:30 de la noche se despidió de mí. Me brindó una cerveza y me dijo: ‘Papá, ya me voy’. Yo le respondí: ‘Cuídese, mijo’. No volví a saber de él”, contó el padre de Haider Estiven, citado por el medio ´La Opinión’.

Sin embargo, confiaban en que se presentaría al día siguiente al taller en que laboraba, ubicado sobre la avenida 7 de Sevilla, pero no fue así. Ante ello, sus compañeros intentaron contactarlo a través de mensajes y llamadas, pero el dispositivo estaba apagado.

Aproximadamente a las 9:00 de la mañana, el progenitor de Haider Estiven fue contactado por la Policía. En la llamada, uniformados le explicaban que su hijo fue encontrado muerto.

El cuerpo de Contreras Pérez fue hallado dentro de una habitación de una vivienda ubicada en la calle 5N con avenida 8 del mismo barrio, donde residía desde hace un año.

Según testigos, en la madrugada del sábado se escucharon gritos y fuerte discusión provenientes del inmueble, por lo que los vecinos decidieron alertar a la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Los uniformados encontraron el cadáver del joven de 21 años con graves lesiones en el cuello.

Una de las hipótesis de este caso, es que Contreras Pérez habría sido asesinado por un supuesto vecino, quien utilizó un cordón de zapato para asfixiarlo.

“Él (Haider Estiven) tenía problemas con otro que vivía ahí. El tipo que lo mató es vicioso, no sé cómo se llama; incluso, antier había cascado a su propio hermano. Era un hombre violento cuando se drogaba”, explicó el progenitor.

En el reporte de las autoridades, también se señala que el supuesto agresor habría hurtado algunas pertenencias de la víctima.

Por el momento, el cuerpo de Haider Estiven fue enviado al Instituto Nacional de Medicina Legal para la respectiva necropsia.

El principal sospechoso del caso fue capturado y dejado a disposición de las autoridades competentes.

Por su parte, miembros de la Policía Metropolitana de Cúcuta adelantan investigaciones para dar esclarecer los hechos.