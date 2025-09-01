La Procuraduría General de la Nación anunció que profirió pliego de cargos en contra de cinco oficiales del Ejército y un soldado profesional actualmente en retiro, por presuntamente brindar colaboración a la organización ilegal comandada por Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba.

La entidad informó que los afectados con la medida son: el teniente coronel (r) Harry Leonardo Gómez Tabares; el capitán (r) Octavio Javier Castro González; los sargentos viceprimeros (r) Oscar Ramón Faillace y Edward Andrés Díaz Narváez; el sargento segundo (r) Nelson Orlando Rolón Monroy, y el soldado profesional (r), Estivinson Córdoba Torres.

“Los militares al parecer, estando activos entre 2019 y 2020, permitían el tránsito de los integrantes de la estructura ilegal comandada por alias Matamba por un amplio corredor que atravesaba varios corregimientos del municipio de Cumbitara, Nariño, donde esa organización tenía influencia y control de rutas del narcotráfico”, se lee en el comunicado de la PGN.

La Procuraduría indicó que los acusados, aparentemente, suministraban a integrantes de ese grupo ilegal información documental, radiogramas e información de inteligencia, que permitía a los delincuentes evadir la acción de las autoridades y evitar su captura.

La Procuraduría calificó la presunta conducta de los investigados como una falta gravísima, que podría sancionarse con destitución del cargo y entre diez y veinte años de inhabilidad.