La falsificación de billetes de alta denominación sigue siendo un desafío para la economía en Colombia.

Y es que en los últimos meses se han reportado múltiples casos de billetes de $50.000 y $100.000 que, a primera vista, parecen auténticos, pero que en realidad son imitaciones cada vez mejores.

Los más afectados han sido los comerciantes, quienes al manejar grandes cantidades de efectivo terminan recibiendo dinero falso que no puede ser recuperado ni reemplazado una vez detectado.

En redes sociales, varios han compartido sus experiencias y denunciado pérdidas económicas significativas.

Entre los casos recientes se encuentra un billete de $50.000 con serial BA47018021, señalado como falso por un comerciante. Otro con serial BB48049786 incluso superó la prueba del marcador químico, lo que generó mayor preocupación.

Cruz Roja urge a Colombia a responder ante 2.144 desapariciones posteriores al acuerdo de paz

En cuanto a los billetes de $100.000, se han identificado ejemplares con seriales repetidos, como AB61104080, AE68417396 y AJ77938917. En uno de los reportes, un ciudadano aseguró haber recibido cuatro billetes idénticos tras retirar dinero de un cajero automático, situación que obligó al banco a activar protocolos de revisión.

El Banco insiste en que pruebas como el uso de marcadores o frotar el billete no es seguras y pueden deteriorar el papel moneda.

¿Cuáles son las recomendaciones del banco?

Revise imágenes, ilustraciones y colores.

Compruebe el alto relieve en textos y figuras.

Observe marcas de agua y coincidencias al trasluz.

Identifique cambios de color y efectos de movimiento.

Use luz ultravioleta y lupa para ver detalles invisibles a simple vista.

¿Qué hacer si recibe un billete falso?