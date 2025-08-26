El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, confirmó este martes el secuestro de 34 militares en el Guaviare desde hace tres días.

Esto luego de que la emisora La FM hubiera informado que los 34 soldados hubieran sido plagiados por la comunidad en la vereda Nueva York, en El Retorno, Guaviare, en medio de una operación militar donde fue dado de baja alias Dumar, cabecilla de las disidencias de alias Iván Mordisco.

“Este crimen, ocurrido en la misma operación en la que fue neutralizado alias Dumar y varios de sus hombres, constituye una grave violación a los derechos humanos y un ataque directo contra la democracia y la seguridad de todos los colombianos”, dijo el funcionario.

Agregó el jefe de la cartera de seguridad que en coordinación con la Defensoría del Pueblo y la Misión de Verificación de la ONU se avanza en todas las gestiones necesarias para lograr la pronta y segura liberación de los uniformados.

“No cederemos ante la presión criminal. Defenderemos la vida, la libertad y la dignidad de quienes juraron servir a la patria”, concluyó Sánchez.

Al respecto, el Partido Conservador cuestionó lo sucedido: “Exigimos una política de seguridad clara y efectiva que le devuelva el orden para Colombia. El secuestro de 34 militares en Guaviare, oculto durante tres días, muestra la crisis que vivimos. La benevolencia y la condescendencia con el terrorismo solo incentivan la violencia. Nuestra solidaridad con las Fuerzas Armadas que hoy son víctimas del fracaso de una política de seguridad fallida y complaciente con la criminalidad por parte del Gobierno Nacional. Debemos con urgencia recuperar el control, garantizar la transparencia y priorizar la defensa de los colombianos”.

A su vez, el representante Óscar Villamizar, del Centro Democrático, criticó: “El ministro Sánchez esconde el secuestro de los soldados, pero celebra la libertad de criminales como Calarcá”.

Y el alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, manifestó: “Duele Colombia. El secuestro de 34 militares en Guaviare es inaceptable. No podemos normalizar que delincuentes encadenen a nuestros soldados y policías en la selva. No podemos permitir que nos devuelvan a esos tiempos oscuros de dolor y barbarie. El Gobierno Nacional debe actuar con toda la contundencia para proteger la vida de quienes defienden la nuestra. Mi solidaridad total con los 34 militares y con sus familias. Exigimos que sean liberados. Colombia no puede retroceder. Hoy, más que nunca, debemos estar del lado de nuestro Ejército y de nuestra Policía, y condenar a quienes les dan la espalda”.