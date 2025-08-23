El presidente Gustavo Petro informó en la noche de este viernes la captura de Luis Hernando Vera, hermano de alias Iván Mordisco, jefe de la mayor disidencia de las Farc, el Estado Mayor Central (EMC).

Lea: Petro pide que sean declarados terroristas el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de Iván Mordisco

“Capturado hermano de Iván Mordisco, en El Peñón, Cundinamarca: Luis Hernando Vera Fernández”, escribió el mandatario en X, acompañado de un video de la Policía que muestra cómo se llevó a cabo la detención.

Capturado hermano de Iván Mordisco, en el Peñón, Cundinamarca: Luis Hernádo Vera Fernández. pic.twitter.com/qRzVJxMqr2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 23, 2025

La captura de alias Mono Luis se ejecutó en el marco de la operación denominada por las autoridades ‘Medusa XII’, en zona rural del municipio El Peñón.

Sobre este sujeto pesaba una orden de captura por homicidio. Además, es señalado por las autoridades de ser “coordinador de narcotráfico, finanzas criminales y logística de las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco en el centro y sur del país”.

Lea: Cayó alias El Mocho, presunto responsable del atentado a base aérea en Cali

La Policía detalló que Luis Hernando Vera llevaba once años de trayectoria criminal y entre sus principales roles estaba ser el “emisario directo para la toma de decisiones” en el grupo armado ilegal.

El informe de la Policía detalló que en el momento de la captura, alias Mono Luis había salido “de la zona de movilidad de alias Iván Mordisco para actuar como representante en sus negocios criminales y reuniones clandestinas”.

Lea: Cabecilla que derribó helicóptero de la Policía había sido liberado bajo el proyecto de paz total

Entre los elementos incautados a detenido figuran un arma de fuego, munición y varios celulares.