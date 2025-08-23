En la tarde de este viernes 22 de agosto, el Ejército Nacional confirmó la captura de Dionar Mancilla Flórez, conocido como alias El Mocho o Magis. Según las autoridades, el detenido es un importante cabecilla de las disidencias de las Farc en el Valle del Cauca, vinculado a la estructura ‘Jaime Martínez’.

Lea más: Fiscalía atribuye a estructura ‘Jaime Martínez’ el atentado terrorista que dejó seis muertos en Cali

Alias El Mocho, de 31 años y oriundo de El Charco, Nariño, es señalado como el responsable del reciente atentado contra una base aérea en el norte de Cali, así como de coordinar acciones violentas en esa ciudad y en el municipio de Jamundí.

De acuerdo con los investigadores, Mancilla, era líder de las milicias urbanas de la columna ‘Ricardo Velásquez’ del Bloque Occidental Jacobo Arenas, bajo el mando de ‘Iván Mordisco’.

#AEstaHora | Tropas del Ejército Nacional con @PoliciaColombia y @FiscaliaCol, capturaron a alias «El Mocho», cabecilla de milicias urbanas del grupo terrorista Jaime Martínez, responsable de coordinar acciones con explosivos en el área metropolitana de Santiago de Cali y en el… pic.twitter.com/gXmNVXKJPP — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) August 23, 2025

Las indagaciones apuntan a que alias El Mocho tendría nexos con el atentado en Cali que dejó seis civiles muertos y 79 heridos. Además, se le atribuyen homicidios selectivos, secuestros, extorsiones a comerciantes y el reclutamiento de menores en el oriente de la ciudad, en barrios como Manuela Beltrán, Mojica, Llano Verde y Los Mangos.

Ver más: Aumenta a 78 el número de heridos por atentado terrorista a base aérea en Cali; tres están en estado crítico

Desde mayo de 2025 asumió la coordinación de las milicias urbanas en Cali y Jamundí, desde donde habría articulado operaciones violentas y cobros extorsivos en distintos sectores, particularmente en el distrito de Aguablanca.

El Juzgado 101 Penal Municipal de Control de Garantías Ambulante de Buga había expedido el 13 de agosto una orden de captura en su contra por concierto para delinquir, terrorismo agravado, homicidio agravado y tentativa de homicidio.

Según fuentes judiciales, su captura representa un golpe estratégico para las disidencias, pues afecta directamente el control de corredores de movilidad de armamento, debilita las redes de extorsión en Cali y Jamundí, y frena la proyección de la estructura en el ámbito nacional e internacional.